دفاع مدني أبوظبي يحذر من التوصيلات الكهربائية العشوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد محاضرة بعنوان (مكافحة الحرائق) وذلك في مجلس خالد بن طناف المنهالي في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وتحدث العقيد مهندس محمد سالم حبوش مدير ادارة الحماية المدنية، عن السلامة في المنازل من حوادث الحريق وكيفية التصرف في حال وقوعها وحذر من مخاطر التوصيلات العشوائية للكهرباء في المنازل، وإضافات الملاحق بغير ترخيص واعتماد من الجهات المعنية لما تشكله من خطورة.

وحث على ضرورة تركيب معدات السلامة الوقائية في المنازل من كواشف الدخان وتوفير طفايات الحريق لوقايتهم وسلامتهم .

وأكد المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي - مدير ادارة مراكز الدفاع المدني، جاهزية مراكز الدفاع المدني لأي طارئ او حادث والرد على استفسارات الجمهور والمجتمع .

وطالب سائقي المركبات ومستخدمي الطرق والجمهور عموماً بضرورة إفساح الطريق لسيارات الدفاع المدني وقت وقوع الحوادث وعدم التجمهر حتى لا يعيقون عمل رجال الإطفاء في الحوادث .

وتحدث حسن الحمودي بمحاضرة في بداية المجلس عن الاشتراطات الوقائية الضرورية لتعزيز السلامة من الحرائق في المنازل مؤكداً على اهمية العمل على توفير معدات الإطفاء في المنازل والحرص على صيانتها دورياً بالتنسيق مع الجهات المختصة .