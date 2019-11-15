الأرصاد: تقلبات في الطقس من اليوم حتى الاثنين

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد الدولة بدءاً من اليوم وخلال الأيام المقبلة تقلبات في الأحوال الجوية، بدءاً من اليوم الجمعة إلى يوم الإثنين القادم .

وتتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط الأمطار، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا مع السحب.

أما من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد: فمن المتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً وكذلك مصحوباً بتيار هوائي يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وتكون قوية السرعة مع السحب الركامية والبحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج في بحر عمان يضطرب مع السحب.

وينصح المركز الوطني للأرصاد بالحذر أثناء قيادة المركبات، وكذالك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، ويحذر مرتادي البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي و بحر عمان.