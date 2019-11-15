حضور أصحاب الهمم في فعاليات التسامح بحديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حفلت فعاليات اليوم السادس من المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي تنظمه وزارة التسامح تحت شعار «على نهج زايد» بحديقة أم الأمارات، بفعاليات متنوعة كان أبرزها مشاركة أكثر من 600 طفل في الفترة الصباحية ضمن برنامج فيونة التربوي والبرامج الترفيهية والمسابقات.

بينما حفلت الفترة المسائية بعرض مسرحية مدينة الألوان من تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح، إضافة إلى العروض العالمية لفرق السفارات من أرمينا وألمانيا واستحوذ العرض على إقبال كبير من جانب الأسر والعائلات،.

بينما كان الحضور الأكثر توهجاً من نصيب أصحاب الهمم، من خلال المشاركة البارزة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المهرجان سواء من خلال الجناح الكبير لهم بحديقة أم الإمارات أو من خلال عروضهم الفنية والتراثية.

ومن جهة أخرى شهدت مدينة العين أمس ملتقى فرسان التسامح الذي نظمته وزارة التسامح ضمن أنشطة المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، بمشاركة 40 فارساً وفارسة، وتناول الملتقى جلسات للعصف الذهني لمناقشة أهم المبادرات إضافة إلى جلسة حول مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وأهمية الترويج لها في المجتمع والعالم، باعتبارها وثيقة تاريخية تُعلي راية التسامح والتعايش.

وعبرت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح عن سعادتها بالنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان حتى الآن سواء على مستوى الفعاليات الجماهيرية أو الملتقيات الفكرية والمعرفية والمجتمعية، مؤكدة أن المهرجان حقق نجاحات كبيرة من حيث المشاركات الواسعة من جانب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أو مشاركات السفارات والجاليات، أو من حيث الحضور لفعاليات المهرجان.