محمــد بــن راشــد مخاطباً أعضاء المجلس:اجعلوا خدمة الوطن والمواطــن المهمة الأسمى لكم ولنا

المصدر: أبوظبي - وام

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الدور الانعقادي للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وبدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مقر المجلس، حيث استعرض سموه حرس الشرف، ثم اعتلى المنصة الرئيسة في قاعة المجلس، وألقى سموه كلمة الافتتاح. وفي ما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو الله أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير وبركة على البلاد والعباد».

وفي تدوينة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه عبر تويتر، قال سموه: «افتتحنا اليوم «أمس»، انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد بدولة الإمارات، رسالتي لأعضاء المجلس الوطني: كونوا خير من يمثل شعبنا، واعملوا كفريق واحد مع حكومتنا، واجعلوا من خدمة الوطن والمواطن المهمة الأسمى لكم ولنا، وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد».

واستهلت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، ثم تلاوة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة. وألقى بعد ذلك أكبر الأعضاء علي جاسم علي، كلمة المجلس، حيث رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن يكون مجلسنا دعامة رئيسة لاتحادنا المبارك.

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على مشاركة المواطنين في تحمل مسؤولية العمل الوطني، ومن هنا، أمر، طيب الله ثراه، بتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، كي يكون ممثلاً لشعب الإمارات، يتدارس قضاياه، وينقل آماله وطموحاته إلى القيادة الرشيدة، بالتعاون والتنسيق مع حكوماتنا العتيدة، التي يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعاهد علي جاسم قيادتنا الرشيدة، بأن يعمل المجلس الوطني الاتحادي جنباً إلى جنب مع حكومتنا الرشيدة، بكل جهد ومثابرة، لدعم مسيرة دولتنا المباركة، من أجل استشراف المستقبل وإسعاد شعبنا.

كما تقدم باسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد، بالولاء والشكر والتقدير، إلى قيادتنا الحكيمة، على الثقة الغالية التي منحتها للأعضاء الجدد، كي يكونوا ممثلين صادقين عن شعبهم، وأن يكونوا مثالاً في العطاء والعمل الوطني، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وعقب ذلك، رفعت الجلسة لاستكمالها بعد مغادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي صافح أعضاء المجلس، والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الأعضاء الجدد، متمنياً لهم سموه السداد والتوفيق في خدمة وطنهم وشعبهم، وإعلاء كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر مراسم الافتتاح، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضره، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة المدنيين والعسكريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.