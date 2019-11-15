المصدر: الفاتيكان - وام

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات حريصة على التعايش السلمي ونشر التسامح والمحبة.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها سموه في افتتاح القمة العالمية التي انطلقت أمس في الفاتيكان، بحضور قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تحت عنوان «قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي.. من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019».

وقال سموه: «تَعزّزَ نهج التسامح في الإمارات بفضل الفكر الرشيد لمؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي زار الفاتيكان عام 1951، وأكملت قيادتنا الحكيمة المسيرة لتكون الإمارات منارةً عالمية للتسامح»، مضيفاً أن الأديان المختلفة لا تمثل تحدياً، بل هي مصدر تكامل وقوة في حال سخّر الله لها رجالاً يكونون دعاة خيرٍ ومحبةٍ وسلام.



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سيف بن زايد : الإمارات حريصة على التعايش السلمي ونشر التسامح والمحبة