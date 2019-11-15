محمد الشرقي: المجالس المجتمعية تقرّب الجيل الجديد إلى جيل الآباء

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المجالس المجتمعية في توطيد العلاقات الاجتماعية ما بين أفراد المجتمع المحلي وتقريب الجيل الجديد إلى جيل الآباء والأجداد عبر عقد الاجتماعات الدورية البناءة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مساء أمس، مجلس «وم» المجتمعي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باستحداث المجالس المجتمعية، وتوسيع نطاق انتشارها في أنحاء الإمارة كافة.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى أن المجالس المجتمعية تسهم في تعزيز المسؤولية بين أفراد المجتمع تجاه قضايا مناطقهم المطروحة، و تنمّي فيهم روح المشاركة الإيجابية في بناء مجتمع متجانس قائم على التقاليد الإماراتية الأصيلة.

وشدد سموه على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللازمة التي تحتاج إليها المجالس المجتمعية بما يتوافق مع استراتيجية خطط الفجيرة بتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة في ضوء نموها المتسارع على المجالات كافة.

جدير بالذكر أن مجلس «وم» المجتمعي أنشئ على نفقة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على مساحة إجمالية تبلغ نحو 450 متراً مربعاً.

حضر الافتتاح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمستشار إبراهيم بوملحه، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وخميس النون، المدير العام لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وعبد الله خلفان الهامور، المشرف العام على المجالس المجتمعية، وأهالي منطقة «وم» التابعة لإمارة الفجيرة.