شرطة أبوظبي تطلق «مدينة الطفل الآمن» بعد غد

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق شرطة أبوظبي فعاليات مبادرة «مدينة الطفل الآمن» بحديقة كيدزانيا في مركز ياس مول اعتباراً من بعد غد، وتستمر أسبوعين تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، بهدف تقديم توعية شاملة للأطفال وتعريفهم بالأساليب الحياتية الصحيحة.

وأكد العقيد سعيد حمد صالح الكعبي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بالطفل ورعايته في بيئة آمنة تعزز من قدراته ومهاراته، وتوفر مناخاً ملائماً من خلال أنشطة تعليمية وتدريبية شرطية تنمّي الحس الأمني فيهم.

وأوضح أن حماية الطفل مسؤولية الجميع، والنواة الأهم لتكوين مجتمع سليم ومعافى، عبر اتباع أساليب التربية الصحيحة، وتنمية المهارات وتقويم السلوكيات، وتعزيز حب العلم والمعرفة، وغرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة الأمنية في نفوسهم وحمايتهم من المخاطر.