لطيفة بنت محمد: محمد بن راشد غرس شغف القراءة في أجيال المستقبل

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحيا الثقافة العربية بين الشباب العربي، وغرس شغف القراءة في أجيال المستقبل.

وقالت سموها في تدوينة عبر حسابها في «تويتر»: «نبارك للطالبة هديل أنور الزبير من السودان فوزها في تحدي القراءة العربي، والذي أصبح عدد المشاركين فيه هذا العام 13.5 مليون طالب». وأضافت سموها: «هدف قيادتنا يتجسد في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أحيا الثقافة العربية بين الشباب العربي، وغرس شغف القراءة في أجيال المستقبل، لتمكينهم من إحداث نهضة فارقة في مجتمعات المنطقة والارتقاء بالشعوب العربية».