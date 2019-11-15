كهرباء دبي تشارك في حملة تنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة تنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 500 مشارك، من بينهم 60 موظفاً وموظفة من الهيئة وأسرهم و10 طلاب من أكاديمية الهيئة.

ونجحت الحملة في إزالة أكثر من 1000 كيلو غرام من القمامة عن شواطئ المحمية، التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي، والتي تم إدراجها ضمن قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في عام 2018، احتفاء باليوم العالمي لنظافة الشواطئ البحرية، واستمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ أسس الاستدامة البيئية في إمارة دبي، ونشر ثقافة الاستدامة بين جميع فئات المجتمع.

إقبال

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ترحيبه بالإقبال الكبير الذي شهدته الحملة، بما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف المستقبل المستدام، ورفع مستوى الوعي البيئي بين الأوساط الاجتماعية والمؤسسية، وتشجيع الممارسات الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية،من خلال الحفاظ على نظافة المحميات الطبيعية والتخلص من النفايات على أسس ومعايير تضمن تحقيق الاستدامة البيئية. وأكد أن دولة الإمارات تسهم بفعالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

وكانت الدولة في طليعة دول العالم في تنفيذ استراتيجيات تدعم الاستدامة عملاً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة. ويدعم هذا الحدث بشكل أخص الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالحياة تحت الماء وإدارة هذا المورد الحيوي المهم، الذي يعد إحدى دعائم بقاء البشرية جمعاء وموازنة آثار تغير المناخ.