صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحـادي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي، معالي صقر غباش رئيساً للمجلس بالتزكية، وأكد معاليه:

«أن المجلس سيعمل وفق نهج وقيم ومبادئ رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إطار فريق وطني واحد يضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفاً لا نحيد عنه، متمسكين بركائز نهج الشورى التي غرستها قيادتنا الرشيدة التي نلتف حولها مؤمنين بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعاً ثمارها الطيبة.

وقال غباش: «يشرفني أن أرفع باسمنا جميعاً أسمى آيات الولاء والتهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وذلك بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي».

صفحة ناصعة

وأضاف: «إنه لمن حسن الطالع أن يأتي افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بعد أيام قلائل من تجديد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، لتتواصل مسيرة إنجازات اتحادنا المبارك الذي بات نموذجاً وصفحة ناصعةً في كتاب بناة الدول وصناع التاريخ من القادة العظام الذين تميز من بينهم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما امتلك من رؤية واعية وحكمة ثاقبة وقيم ومبادئ راسخة، وبما غرس وأسس وأعطى الأولوية المطلقة لسعادة شعب الإمارات ولخيره ولرفاهيته».

دعم العمل الجماعي

وتابع: «لا يزال يتردد بين جنبات المجلس الوطني الاتحادي صدى كلمات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بكل إخلاص ووفاء، بما أوصى به، طيب الله ثراه، أعضاء المجلس من ضرورة التعاون ودعم العمل الجماعي كأساس للعمل البرلماني الذي ندرك فيه جميعاً عظم المسؤولية والأمانة ومتطلبات التكليف الوطني».

وأعرب غباش عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي منحها أعضاء المجلس، وموافقتهم على تكليفه برئاسة المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها تحمله مسؤولية كبيرة انطلاقاً من إدراكه العميق لحجم ومكانة ودور هذا الصرح الوطني الشامخ ضمن البناء الدستوري للدولة، وإدراكه لطموحات قيادتنا الرشيدة الهادفة لأن يواكب تطوره وفاعليته التطور المتسارع في مسيرتنا التنموية.

مصالح الوطن

وأضاف: «وباسمكم جميعاً، أعاهد شعب الإمارات على أن نبذل كل جهد ممكن من أجل أن يكون الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي إضافة قيّمة لمسيرة العمل البرلماني بالدولة، وتجسيداً لأهداف برنامج التمكين، كما نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نتمسك ونعمل جميعاً كمجلس وفق نهج وقيم ومبادئ رسّخها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى.

وفي إطار فريق وطني واحد، يضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفاً لا نحيد عنه، متمسكين بركائز نهج الشورى، التي غرستها قيادتنا الرشيدة، التي نلتف حولها مؤمنين بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعاً ثمارها الطيبة».

واختتم غباش: «هنيئاً لكم جميعاً بثقة قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الغالي، وهنيئاً لنا جميعاً بمرحلة تاريخية جديدة في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة، بما أثمرت عنه تجربتنا الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك قيادتنا الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج، الذي يجسد حكمة ووعي قيادتنا وحرصها على صقل التجربة وتحصينها وتوفير كل مقومات المنعة والنجاح والاستدامة لها، وكذلك أيضاً بتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 %.

حيث يضم مجلسنا للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دولتنا بذلك مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً، بما يحملنا جميعاً، أخواتي وإخواني، مسؤولية وطنية كبيرة».

مسيرة

ومن جانبه أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له: «أن الدولة تقف أمام محطة جديدة وبارزة في مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم، ولتتجدد معها مسيرة التطور والتميز التي يشهدها العمل البرلماني في الدولة، والذي يأتي نتيجة أكيدة للدعم الدائم واللامحدود لقيادة دولة الإمارات الرشيدة».

وقال: «أتشرف بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو حكام الإمارات على قراراتهم السامية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

والتي ستسهم في تفعيل المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية، كما أهنئ أعضاء المجلس على الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة لهم، كما أتوجه بالشكر إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السابقة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين على جهودهم الكبيرة».

وشدد معالي العويس على أن الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يشهد محطة مهمة في مسيرة العمل البرلماني في الدولة، حيث تشغل المرأة نصف عدد أعضائه، وهذا تأكيد على حرص القيادة وثقتها بدور المرأة في المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

انتخابات

وبعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى، حيث أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفقاً للمادة «73» من الدستور، التي تنص على أنه وقبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن القانونية. وبعد ذلك تم انتخاب هيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين.

حيث تم انتخاب: حمد الرحومي نائباً أول لرئيس المجلس، وناعمة الشرهان نائباً ثانياً لرئيس المجلس الوطني، ومحمد أحمد اليماحي، وأسامة أحمد عبد الله الشعفار مراقبين للمجلس.

ومن ثم تم تشكيل لجان المجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى. ووفق جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على 8 اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما اطلع المجلس على 9 رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال: «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية».

وبشأن سؤال حول «دور صندوق الزكاة»، وبشأن سؤال حول «الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، وبشأن سؤال حول «تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، وبشأن سؤال حول «فرض غرامات على عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وبشأن متابعـة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر.

وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي فـي شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وبشأن متابعـة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة.

كما اطلع المجلس على 6 رسائل واردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع».

ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة».

ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة».

واطلع المجلس على 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية،منها :

«مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية».

كما اطلع المجلس على 8 موضوعات عامة لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر.

سيرة

شغل معالي صقر غباش منصب وزير الموارد البشرية والتوطين من عام 2008 حتى عام 2017. وتولى معاليه خلال مسيرته لخدمة الوطن على مدى 40 عاماً عدداً من المناصب حافلة بالإنجازات الوظيفية، من أهمها:

وكيل وزارة الثقافة والإعلام، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية - واشنطن، وسفير الإمارات غير مقيم لدى المكسيك، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات.