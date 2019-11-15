وزارة تنمية المجتمع تُعزز سبل الوقاية من السكري

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع، أمس، فعالية توعوية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، استهدفت الموظفين والمتعاملين، بهدف تعزيز سبل الوقاية من السكري، وأهمية اتباع أسلوب ونمط حياة صحية، تعكس الحياة الصحية النشطة في مختلف مراحلهم العمرية.

تقنيات

وتضمنت الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من شركاء الوزارة، ركناً للفحص الفوري لقياس نسبة السكر، بالتعاون مع مستشفى زليخة، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الذكية في قياس السكري، بالتعاون مع شركة «فري ستايل لايبري».

فيما بادرت «نيوترشين» و«ثيوزبوينتس» و«جولد جيم»، بتقديم فقرات توعوية حول أهمية اتباع نظام غذائي صحي، يقي من الإصابة بأي مرض، خاصة السكري، بالإضافة إلى أهمية اختيار العلاج الصحي المناسب لكل فرد، وأهمية ممارسة النشاط البدني، واتخاذه كأسلوب حياة مستدام، علاوة على التعريف بنمط الحياة الواجب اتباعه عند مرضى السكري، عبر تقديم مجموعة من الاستشارات الطبية.