%15 نمو عدد المستفيدين من «المساعدة على الطريق»

المصدر: دبي- البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن ارتفاع كبير في حجم الطلب على خدمة «المساعدة على الطريق» بلغ 15% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018.

حيث تعنى الخدمة بتخليص كل التعاملات المرورية كتسجيل المركبات والتعاملات المرتبطة بالحوادث المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، علاوة على تقديم الدعم لروّاد الطريق ممن يواجهون مختلف الحالات الفنية الطارئة في أي وقت على مدار الساعة، وذلك من خلال زمن قياسي لا يتعدى 30 دقيقة في أي مكان في الدولة.

وقال المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية في المؤسسة: إن خدمة «المساعدة على الطريق» استطاعت وبنجاح خدمة ما يزيد عن 21000 ألف مركبة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك من خلال أسطول مركبات متنوعة يبلغ عددها 138 مركبة مختلفة و137 فني طوارئ و108 سائقي مركبات القطر مستعدين على مدار الساعة لتقديم خدماتها للأفراد ممن يواجهون مختلف الحالات الفنية الطارئة لكل أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة أينما كانوا.

وأوضح الهرمودي أن الخدمة تأتي تماشياً مع استراتيجية المؤسسة، التي تركز على تلبية احتياجات المتعاملين باختلاف فئاتهم، بالإضافة إلى توثيق دورها شريكاً فاعلاً مع شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة.