سيف بن زايد يبحث القضايا المشتركة مع ملكة السويد ووزيرة الداخلية الإيطالية

المصدر: الفاتيكان - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الملكة سيلفيا، ملكة السويد، على هامش القمة العالمية المنعقدة في الفاتيكان، تحت عنوان «قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي - من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019».

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث ووجهات النظر في عدد من القضايا المشتركة والموضوعات ذات العلاقة بالقمة، وسبل دعم الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز التضامن الدولي في مجالات حماية المجتمع.

كما التقى سموه، أمس، في العاصمة الإيطالية، روما لوتشانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.