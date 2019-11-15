إغلاقات جزئية لساحة المواقف في السطوة وعود ميثاء لتنفيذ محطتين للحافلات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء في أعمال إنشائية لتنفيذ محطة حافلات ومبنى مواقف متعدد الطوابق، وذلك بإغلاق ساحة المواقف في محطة السطوة للحافلات العامة، وبالقرب من محطة المترو في عود ميثاء، بدءاً من أمس ولغاية نهاية أكتوبر 2020.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنها بدأت بإغلاق جزئي لساحة المواقف في محطة السطوة للحافلات العامة على مرحلتين، الأولى بدأت أمس، وتنتهي في أكتوبر 2020، وتشمل إغلاق 84 موقفاً مع الإبقاء على 131 موقفاً مفتوحاً، وأنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة ستبدأ الثانية بإغلاق 131 موقفاً مع توفير بدائل تتضمن 29 موقفاً سطحياً بالقرب من الموقع.

مشيرة في نفس السياق إلى إغلاق جزئي - خلال الفترة الزمنية المذكورة - لساحة المواقف في منطقة عود ميثاء القريبة من محطة مترو عود ميثاء، بدءاً مع وجود بدائل خلال فترة الإغلاق تتيح لمستخدمي الطريق استخدام المواقف المتوفرة المقدرة بـ 500 موقف والمجاورة للموقع.

وأكدت الهيئة أن مشروع إنشاء محطات جديدة للحافلات وإعادة هيكلة المواقف في منطقتي السطوة وعود ميثاء سيسهمان في تعزيز ودعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تحقيق بنية تحتية متكاملة للحركة المرورية، وذلك في إطار رؤيتها (تنقل آمن وسهل للجميع).