السيسي يطلع على مبادرات «أدنوك» في تطبيق التقنيات الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد الرئيس المصري خلال الزيارة جناح «أدنوك» في المعرض، حيث رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وأعضاء الفريق التنفيذي في الشركة.

واطلع في جناح «أدنوك» على مبادرات التحول الرقمي، التي تنتهجها أدنوك، للاستفادة من أحدث الحلول التقنية وتطبيقها في كامل مراحل وجوانب العمل وسلسلة القيمة، وذلك لتقليل أعطال المعدات الأساسية ورفع كفاءتها وتحسين معدلات استخلاص النفط وزيادة كفاءة الطاقة والاستجابة بمرونة لمتقلبات الأسواق.

حيث تعمل «أدنوك» على تطبيق أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات و«البلوك تشين» وتعلم الآلة. كما زار الرئيس المصري عدداً من الأجنحة العربية والأجنبية المشاركة في المعرض، واطلع على أحدث مبادراتها وحلولها التقنية في هذا المجال الحيوي.