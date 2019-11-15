المستشفى الأمريكي في دبي يستبدل صمام قلب لرجل تسعيني

المصدر: دبي - البيان

أجرى المستشفى الأمريكي بدبي أول عملية لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة لرجل يبلغ من العمر 91 عامًا بإشراف الدكتور فراس رؤوف العاني، استشاري طب أمراض القلب التدخلية والهيكلية في المستشفى الأمريكي بدبي. ويمكن من خلال هذا الإجراء استبدال الصمام الأورطي في حالات التضيق الحاد للصمام.

وكان المستشفى الأمريكي دبي قد أجرى هذه العملية في 16 أكتوبر، ويتمتع المريض الآن بحالة مستقرة، علمًا أن نسبة المرضى الذين خضعوا لعملية مشابهة فوق التسعين عامًا لا تزيد على 5%.

ويعتبر الصمام الأورطي الصمام الأساسي والأكثر أهمية بين صمامات القلب الأربعة، وقد يؤدي تضيقه إلى تأثيرات سلبية فادحة على وظيفة القلب، وقد تصل إلى الحد من الأنشطة اليومية البسيطة. ويمكن أن تتراوح الأعراض من ضيق التنفس الشديد إلى نوبات الإغماء المتعددة، ومن آلام الصدر الشديدة إلى الموت المفاجئ. وإذا ما تم استبدال هذا الصمام، يستطيع المريض الاستمتاع بحياة طبيعية مرة أخرى.

وعلى المستوى العالمي، تتراوح نسبة المرضى الذين لا ينصحون بالخضوع لجراحة القلب المفتوح لاستبدال الصمام من 30 إلى 60% بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها. لذا يكون اللجوء إلى القسطرة البديل الأمثل لهؤلاء المرضى، حتى لا يتركون من دون علاج.