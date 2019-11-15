خبراء «مبادلة» يناقشون الرعاية الصحية في منتدى بأبوظبي 18 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك مجموعة من الخبراء من «أمانة للرعاية الصحية» ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، التابعين لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، مع مجموعة من الخبراء الحكوميين المتخصصين في الحقل الطبي بمنتدى يستضيفه فندق دوست ثاني أبوظبي في الفترة بين 18 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

وذلك بهدف تبادل المعارف ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بتجارب المرضى ورحلاتهم العلاجية، إلى جانب استعراض التطور التكنولوجي والتعرف إلى مشاكل المرضى، حيث تركز الفعالية على سُبل إحداث تحولات كبيرة بمجال توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال اتباع النهج التعاطفي والابتكار.

وستشهد الفعالية التي تدعمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي، مشاركة واسعة لمتحدثين عالميين سيقدمون تجارب وأمثلة حية من الأنظمة الصحية المختلفة حول العالم، بما في ذلك مشاركين من هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الرعاية الصحية بالسعودية.

فيما سيركز الخبراء المحليون على الأنشطة والمعايير المتطورة للرعاية الصحية بدولة الإمارات، مثل مؤشر «أبوظبي للرعاية الصحية» والاستراتيجيات التي تنتهجها هيئة الصحة.