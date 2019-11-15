خريطة أساس شاملة لدبي لدعم البنية التحتية والمشاريع التنموية

Ⅶ دبي - البيان

وقع داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمهندس مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي (Geo Dubai)، بهدف زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية لدبي (Geo Dubai)، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي، لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية بالإضافة إلى تحديد نوعية الخدمات التي يلتزم بها كل طرف، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر بالإمارة، لتحقيق خطة دبي 2021، والنهوض بعبء التنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة، وخصوصاً فيما يتعلق بعناصر البنية التحتية والطرق ووسائل المواصلات.

اجتماعات

وفي إطار الاتفاقية سيقوم ممثلون عن الجانبين بعقد اجتماعات تنظيمية، لمتابعة تطبيق أحكام هذه المذكرة وتقييم الإنجازات والصعوبات التي تعترض الشراكة فيما بينهما، والتوصية بتعديل بنود أو إضافة ملاحق لهذه المذكرة وفقاً لمخرجات الاجتماعات، حتى يتم إعداد اتفاقية مستوى خدمة بين الطرفين خلال فترة ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة، تتضمن تفاصيل التعاون لتوفير وتبادل الخرائط وتكامل الأنظمة الجيومكانية وأسس مشاركتها مع الجهات الأخرى وتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات الاستشارية وبناء القدرات والربط الإلكتروني بين الطرفين.

تعاون

يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وحيث إن أهمية هذه المذكرة تكمن أيضاً في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية.