السفير المصري:علاقاتنا مع الإمارات متنامية ومتميزة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات الشقيقة تأتي في وقت مهم، تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين الشقيقين حيال القضايا الراهنة.

وقال البديوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن زيارة الرئيس السيسي تجسد التقدير الكبير من جانب دولة الإمارات للدور المصري في المنطقة، وذلك في ظل العلاقات الإماراتية- المصرية المتنامية والمتميزة.

وأكد في تصريحه بمناسبة زيارة الرئيس المصري الرسمية للدولة أهمية دور الإمارات عقب ثورة 30 يونيو في مساندة مصر من خلال الجهود التنموية، حيث لعبت الإمارات دوراً مهماً في الوقوف إلى جانب مصر، والذي كان له أكبر الأثر في نفوس الشعب المصري، الذي يكن كل الاحترام والتقدير لدولة الإمارات وشعبها الشقيق.

وأضاف أن الزيارة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين، والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات ومصر، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحتضن عدداً كبيراً من أبناء الجالية المصرية.

وأشار السفير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في نمو مستمر، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات المهمة لدولة الإمارات في مصر في مجالات متنوعة وحيوية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل تطور مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر وإطلاقها الكثير من المشاريع العملاقة، التي تصب في مصلحة الشعب المصري، وتعمل على زيادة وتحسين البنية التحتية.