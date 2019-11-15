استعراض «مسموح» لتمكين المتعافين من الإدمان

المصدر: دبي - نورا الأمير

استعرض عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل والعلاج في دبي، «مبادرة مسموح» لتمكين المتعافين من مرض الإدمان، في ورشة عمل استهدفت عدداً كبيراً من المشاركين في القمة العالمية للتسامح بدورتها الثانية.

وتحدث الأنصاري عن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي متزامناً مع عام التسامح، وتسعى إلى دمج وتمكين أصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان، مستعرضاً توجهات المبادرة الإعلامية من خلال برنامج مسموح الإذاعي الذي حقق نجاحاً في موسمه الأول بشهر رمضان.

وتبعه موسم آخر تناول قصص نجاح لبعض المدمنين وعودتهم إلى الحياة العملية والدراسية، علاوة على رعايتهم في المبادرة برنامج لمن يهمه الأمر وحصول برنامج لمن يهمه الأمر على جائزة العويس الثقافية كأفضل برنامج ثقافي.

وتطرق إلى الجانب الرياضي والمتمثل في تنظيم مباريات وماراثونات باسم مسموح وهو ما تم استعراضه بالصوت والصورة أمام الحضور في الورشة التي حظيت بتواجد 15 متطوعاً من فئة الشباب التحقوا لإفادة المبادرة بعد سماعهم عنها، وتم عر ض تجربتهم الغنية ومنها تطبيق لبرنامج مسموح ع للذكاء الاصطناعي والذي سيطبق لاحقاً.