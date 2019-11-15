رحلة إماراتية وثقتها مواقع «التواصل» الهندية

المصدر: دبي - نورا الأمير

سرد الإعلامي منذر المزكي، أمام حشد كبير من المشاركين في القمة العالمية للتسامح، قصة تجسّد خطورة الدور الذي تؤديه مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي المتلقين وخلق توجهات معيّنة لديهم حيال أشخاص ودول وقطاعات، مؤكداً ضرورة توظيف الإعلام الجديد بما يخدم توجهات الدولة.

وسرد قصة موظف يعمل لدى أسرته منذ 18 عاماً، وصادف أن ابنته كانت تستعد لعقد قرانها في الهند، فاقترح عليه أحد الأقارب من الأهل حضور حفل الزفاف، لكونهم يعتبرون العاملين لديهم كأفراد أسرتهم، مشيراً إلى أن أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي عرض 18 تذكرة سفر لمن يرغب في الذهاب إلى حفل عقد القران، وتابع: «بالفعل سافرنا ملتزمين بالزي الإماراتي، وكانت القرية كاملة بانتظارنا، فضلاً عن وسائل الإعلام التي تناولت موضوع الزيارة والمشاركة في الحفل بنوع من الحفاوة الممزوجة بالدهشة، دهشة التقدير والاحترام».

وأضاف: «كانت رحلة جميلة للغاية وثقتها وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلها آلاف رواد المواقع الهندية»، مختتماً أن أحد العاملين في محل حلاقة تعرف إليه، وقال له: «أنت من ذهبت لمشاركة موظف لديكم فرحته بزفاف ابنته»، مضيفاً: «كنا نحب الإمارات مئة في المئة، اليوم عظمت في قلوبنا آلاف المرات».