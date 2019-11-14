محمد بن زايد يستقبل كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأمريكي خلال اللقاء .. علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.