محمد بن زايد يودع الرئيس المصري لدى مغادرته الإمارات

المصدر: وام

غادر فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين.

كان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الرئاسة .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في وداع فخامته و الوفد المرافق .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.