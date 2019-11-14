محمد بن زايد يقلد الرئيس المصري " وسام زايد"

المصدر: وام

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة " وسام زايد " الذي منحه لفخامته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و الذي يعد أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها.. وذلك تقديرا وتثمينا لدوره في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـــ خلال مراسم التقليد التي جرت في قصر الوطن ـــ إن تكريم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي" وسام زايد " .. " يأتي تعبيرا عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدور فخامته المحوري وجهوده الاستثنائية في النقلة النوعية الهامة التي تحققها العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات و جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات" .

و أعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة و مستوى تطور التعاون المشترك الذي يجمع البلدين و شعبيهما الشقيقين.. متمنيا لمصر الشقيقة و شعبها دوام التقدم و الأمن و الاستقرار و مواصلة تحقيق ما تتطلع إليه من تنمية و ازدهار.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على هذا التكريم الخاص بمنحه " وسام زايد " الذي يحمل اسم شخصية إنسانية استثنائية عالمية حظيت بمحبة و تقدير العالم.. متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور و التقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.