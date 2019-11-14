من هو صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخب معالي صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي للفصل التشريعي السابع عشر بالتزكية خلفاً للدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

ولد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في العام 1952 بإمارة رأس الخيمة، وحصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المُتحدة عام 1986.

مسيرة حافلة

مسيرة معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي حافلة بالعطاء على مدار 40 عاماً تولى خلالها العديد من المناصب :

حيث عين سفيرا للإمارات لدى الولايات المُتحدة الأمريكية، وسفيراً غير مقيم للإمارات في المكسيك وعمل كرئيس لمجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من عام 2008 حتى عام 2010.

ومن ضمن المهام التي ترأسها غباش أيضاً توليه مجلس إدارة منظمة العمل العربية وكذلك رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات.