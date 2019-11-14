محمد بن زايد والرئيس المصري يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم ــ في قصر الوطن ــ تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتأطير مختلف جوانب التعاون.

شملت الاتفاقيات و المذكرات التي تبادلها الجانبان اتفاقا بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل .. تبادلها معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر و مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تبادلها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتورة هالة السعيد إلى جانب مذكرة تفاهم بين هيئة التأمين في الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تبادلها سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.

حضر المراسم .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

كما حضرها الوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري الذي يضم اللواء أركان حرب مصطفى شريف محمود طلعت صبور رئيس ديوان رئيس الجمھورية و الدكتورة ھالة حلمي السعيد يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و اللواء عباس مصطفى كامل محمد رئيس المخابرات العامة وعددا من المسؤولين المصريين و سعادة شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.