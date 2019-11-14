منصة استثمارية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في حسابه على تويتر " أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".