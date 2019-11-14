محمد بن زايد يستقبل الرئيس المصري

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ..فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.

وجرت لضيف البلاد الكبير مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي .. فيما رافق موكب فخامته ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.. وحلق فريق " فرسان الإمارات " الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعلم مصر الشقيقة .. وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.. فيما تلوح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بزيار فخامته.

ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة الرئيس المصري.

