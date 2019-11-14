الإمارات تقدم 12 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي بئر علي في شبوة

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة "بئر علي" بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية و ذلك في إطار جهودها الإنسانية و الإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن و التخفيف من معاناتهم و تحسين ظروفهم المعيشية.

فقد سيرت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " - الذراع الإنسانية لدولة الإمارات - قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

من جانبهم عبر أهالي منطقة "بئر علي" عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة و شعبا على هذا العون الكبير و اللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم .

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة شبوة بلغت 33 ألفا و174 سلة غذائية بمعدل 1900 طن و 480 كيلو جراما استهدفت حوالي 158 فردا من الأسر غير القادرة .