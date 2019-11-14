نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح اليوم الثاني للقمة العالمية للتسامح

المصدر: دبي-نورا الأمير

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح مجريات اليوم الثاني والأخير للقمة العالمية للتسامح التي ينظمها المعهد الدولي للتسامح في دبي تحت شعار "التسامح في ظل الثقافات المتعددة " بمشاركة ما يزيد على 3000 شخصية من 121 دولة و70 متحدثاً ومحاضراً عالمياً ،معلنا إطلاق وزارة التسامح لمبادرة "تسامح بلا حدود".

وتهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة من أجل تشكيل حلقات للتسامح في الفضاء الرقمي والعمل على تجاوز الحواجز والحدود الدينية والثقافية واللغوية والمكانية، لمد جسور التعارف والحوار والعمل المشترك بين الجميع ، آملا أن يكون شباب الإمارات في المقدمة لتعزيز قيم التواصل المتسامح مع أقرانهم في الوطن والعالم من خلال وسائل التقنيات الحديثة وأن تكرس المبادرة المكانة المرموقة لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع بين دول العالم أجمع.