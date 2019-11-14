شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من النصب والاحتيال الهاتفي

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت ادارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد في مجلس الروضة بمنطقة العين محاضرة بعنوان " النصب الهاتفي.. خلك حذر "، والتي قدمها المقدم سيف علي الجابري رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية و النقيب محمد راشد العرياني من مديرية التحريات و التحقيقات الجنائية.

وأكد المقدم سيف الجابري ضرورة توعية المجتمع بهذا النوع من النصب و الاحتيال الذي يعد الأكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة ، لافتاً إلى اهتمام الشرطة المجتمعية بتحذير وتجنيب أفراد المجتمع من النصب الهاتفي .

وحث افراد الجمهور على اهمية عدم تصديق المحتالين وأخذ الحيطة و الحذر للحفاظ على أمنهم وبياناتهم من النصب والاحتيال.

وتحدث النقيب محمد العرياني عن أساليب النصب والاحتيال ومنها الجوائز، والتوظيف الوهمي، والشريحة البنكية، و مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً من خلال برنامج الواتساب وحساب البنك حيث يعدان الأكثر شيوعاً لدى المحتالين في عمليات النصب والاحتيال .

وتقدم بتوضيح أمثله لكل أسلوب، كما قدم النصح و الإرشادات للجمهور حاثاً على عدم التفاعل مع ارقام الهواتف والرسائل النصية الغريبة والمشبوهة والحفاظ على التفاصيل السرية للبيانات المالية والشخصية والعمل على تحديث هذه البيانات بشكل دوري .

ودعا الجمهور في حالة التعرض لمحاولة النصب الإبلاغ المباشر عنها في اقرب مركز شرطة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى الوسائل المستخدمة في توعية الجمهور و أكثرها تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي .