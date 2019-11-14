«محمد بن راشد للإسكان» تكرّم رعاة وشركاء «ديكوبيلد 2019»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرعاةَ والمشاركين والداعمين لمعرض الإسكان والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي نظمته المؤسسة في دورته الثالثة خلال الفترة 6-9 نوفمبر الجاري.

حضر حفل التكريم المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومحمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للقطاع المالي والدعم المؤسسي في المؤسسة، وجاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة والعارضين المشاركين في المعرض وحشد من الإعلاميين.