وكيل «الدفاع» يبحث جهود الاهتمام بدور «الإماراتية» مع وفد أممي

المصدر: أبوظبي - وام

التقى مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس أنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام لإدارة الموارد والاستدامة والشراكات ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بحضور الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للضيفة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع الهامة منها جهود وحرص قيادتنا الرشيدة في الاهتمام بدور المرأة الإماراتية وتسخير كافة الإمكانيات لإثبات قدراتها العلمية والعملية في المجالين المدني والعسكري. وأثنى مطر سالم الظاهري على الجهود المبذولة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز تمثيل دور المرأة العربية في المجال العسكري وعمليات حفظ السلام.