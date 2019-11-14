«ندوة الإنسان» تسلّط الضوء على التحديات الطبية في بعثات الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ركزت فعاليات اليوم الثالث، بالدورة 22 من «ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية»، التي تستضيفها دولة الإمارات، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على التحديات التي تواجه صحة الإنسان والتغيرات البدنية والتجارب خلال بعثات استكشاف الفضاء، بمشاركة وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ومنظمة البحوث الفضائية الهندية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، ورواد الفضاء والمختصين في قطاع الفضاء.

وشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وزميله رائد الفضاء، سلطان النيادي، مع الطلاب، في فعاليات اليوم الثالث، تفاصيل أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، والتحديات التي واجهتهما، خلال الإعداد للمهمة، ورؤيتهما للرحلات المستقبلية.

وقدمت المهندسة سمية الهاجري، مديرة قسم التشريعات بوكالة الإمارات للفضاء، عرضاً توضيحياً، عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وخطة تشجيع الاستثمار في الفضاء.

وخلال مشاركته في الندوة، سلط ويليام بالوسكي، من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الضوء، على كيفية التغلب على التحديات التي تواجه صحة الإنسان وأدائه، خلال بعثات استكشاف الفضاء.

كما عُقدت جلسة نقاشية، جمعت جولي روبنسون، وسام شيميمي، ومايكل سي. وايد، وأوليج كوتوف، وويليام بالوسكي، للحديث عن الرؤية الاستراتيجية لاستخدام محطة الفضاء الدولية (ISS)، والمنطقة المحيطة بها، والأبحاث البشرية لمهام المريخ المستقبلية.

جلسات

وتطرقت الجلسات الحوارية، إلى تجارب الفضاء البدنية الفسيولوجية الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية، والجوانب النفسية لمهمات المريخ، إضافة إلى رحلات الفضاء البشرية الخاص بمركبة الفضاء جاجانيون، والتابعة لمنظمة البحوث الفضائية الهندية، والتحديات التي تواجه طب الفضاء في البعثات العلمية.

وشهدت الفعاليات، تسليط الضوء على تجربة إدارة الفضاء الوطنية الصينية، عن الحياة الطويلة الأجل للبقاء على سطح القمر (قصر القمر 365)، وبرنامج الصين للرحلات المأهولة إلى الفضاء (HSF)، والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة الاستكشاف العلمي الرائد في برنامج وكالة الفضاء الأوروبية (ناسا) لبيولوجيا الفضاء.

وتضمنت الفعاليات، ورش عمل، عن تحديات العلوم العصبية في رحلات الفضاء المستقبلية؛ حيث تم التركيز على علم الأعصاب، كأحد أهم التحديات التي تواجه رحلة الفضاء في المستقبل.

يشار إلى أن الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، الكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، هي مؤسسة غير حكومية مستقلة حازت اعتراف الأمم المتحدة سنة 1996، تطمح من خلال برامجها ومؤتمراتها العالمية المتميّزة إلى تعزيز تطوير الملاحة الفضائية للأغراض السلمية، وتكريم الأفراد الذين ميّزوا أنفسهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

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