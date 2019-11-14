بو ملحه يكرّم المتطوعين في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

‪‎كرم المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الموظفين والمتطوعين والمتعاونين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الداعمة لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الرابعة حيث رافقه في التكريم الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وذلك في الحفل الذي أقيم في مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

‎وأشاد بو ملحه بجهود إخوانه أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين وموظفي الجائزة ومجموعات المتعاونين مشيراً إلى أن الجميع أدى عمله بجد وإخلاص مبتغين الأجر من الله.

وقال إن تعاونكم وجهودكم الكبيرة تبين حرصكم على تحسين العمل وتجويده ما يدعونني بكل غبطة وفخر لأن أتقدم لكل أعضاء اللجنة والموظفين والمتعاونين والمتطوعين وممثلي الجهات الداعمة بالشكر الجزيل على ما قدموه من جهد وعمل جاد.