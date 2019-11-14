«الإعلام الإسعافي» يوصي بتطوير التعاون بين المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، منتدى الإعلام الإسعافي، تحت شعار «المُسعِف الإماراتي»، بحضور خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومشاركة أحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والعقيد أحمد بو رقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث في شرطة دبي، والمقدم مطران خليل درويش، مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني، والمقدم دكتورة ميثاء الدرعي، نائب مدير إدارة الإسعاف بشرطة أبوظبي، وعلياء الذيب، مدير الاتصال الاستراتيجي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين والأطباء واختصاصيي الطب الطارئ، موصياً بتطوير التعاون بين مختلف المؤسسات الإسعافية في الدولة.

وأشاد المنتدى بدور الإعلام في دعم العمل الإسعافي في الدولة، وسلّط الضوء على التكامل بين الجهات المعنية ذات الصلة، وأهمية التعاون الكامل مع المسعفين واختصاصي الطب الطارئ، لتسهيل عملهم ومساعدتهم على إنجازه بالطريقة المناسبة، وبالصورة التي تضمن إنقاذ المرضى والمصابين، لا سيما الحالات الحرجة منها.

كما ناقش المنتدى أهم القضايا والتحديات ذات الصلة بالإعلام الإسعافي ودوره في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات، وأهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في التوعية والتثقيف الصحي، ومن ثم الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع ونقل صورة عن التحديات التي تواجه المسعفين أثناء القيام بأعمالهم للإسهام في التغلب عليها.

واقترح المدير التنفيذي خليفة بن دراي تخصيص يوم الثالث عشر من نوفمبر من كل عام ليكون يوم المسعف الإماراتي، ويتم الاحتفال به سنوياً من قِبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني، وشرطة أبوظبي، تحت عنوان «إسعاف واحد.. فريق واحد»، وبهذه المناسبة كرّم المدير التنفيذي 30 مسعفاً إماراتياً من الإسعاف الوطني وإسعاف شرطة أبوظبي وإسعاف دبي.

وتضمّن المنتدى جلسة تناولت دور الإعلام في أوقات الكوارث والأزمات والمواقف الطارئة من خلال استعراض التنسيق الدائم بين المكتب الإعلامي الحكومي بدبي والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والتعاون بين الجهات المختلفة في إمارة دبي على الصعيدين الميداني والإعلامي وتغطية الفعاليات، فضلاً عن التعاون في وضع الاستراتيجيات اللازمة للتعاطي بكفاءة عالية مع أي مواقف طارئة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الإمارة، بما يكفل أرفع درجات الاستعداد لمواجهة مثل هذه المواقف حال وقوعها.

وخصّص منتدى الإعلام الإسعافي إحدى جلساته لاستعراض مراحل تأسيس الإسعاف في إمارة دبي، والتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع على مستوى الدولة، وإقبال الشباب على المهن الإسعافية، تحدّث خلالها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والمقدم د. ميثاء الدرعي، نائب مدير إدارة الإسعاف في شرطة أبوظبي.

وشهد المنتدى عرضاً لبعض الحالات التي نحج فيها المسعفون من إنقاذ المصابين، من خلال حالة واقعية لشخص مصاب إصابة بليغة تحدث فيها المريض، وحمدة الحمادي، فنية طب طارئ متقدم وأول مسعفة مواطنة في الإسعاف الجوي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ود. سمير العصار، استشاري جراحة عامة في مستشفى راشد بدبي، وقد أدار جلسات المنتدى النقاشية د. سيف درويش، وأيمن مصبح، ومحمد الخطيب.

وكانت أهمية الإعلام الصحي التوعوي وكيفية الحصول على المعلومات الصحية الموثوقة والتحديات التي تواجه الإعلام الصحي موضوع الجلسة التي تحدث فيها د. سيف درويش، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ود. ندى الملا، اختصاصية طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، ود. بسام درويش، مستشار في الإعلام الطبي.

أما الجلسة التي شارك فيها طالب شاهين، مدير التحرير للشؤون المحلية في صحيفة «البيان»، وفهد الأميري، رئيس قسم المحليات في صحيفة «الرؤية»، وأحمد عاشور، رئيس قسم المحليات في صحيفة «الإمارات اليوم»، فقد تناولت منظور الإعلام للخدمات الإسعافية، وتفاعل المسؤولين في المجال الإسعافي مع وسائل الإعلام ودور الإعلام في دعم المؤسسات الإسعافية.

وجرى تخصيص جلسة لمناقشة دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في توعية المجتمع بالعمل الإسعافي ومتطلبات نجاحه في أداء الواجبات المنوطة به على الوجه الأكمل، شارك فيها كل من د. وفاء عايش، مديرة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وزيد المعمري، رئيس شعبة إسعاف الموانئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ود. عبير النقبي. اختصاصي طب الأسرة في الخدمات العلاجية الخارجية (صحة).

إلى ذلك، ناقش المنتدى العديد من الموضوعات المهمة في إطار العمل الجماعي وبحث سبل التطوير وتعزيز القدرة على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه العمل الإسعافي، مع إلقاء الضوء على الحاجة إلى تكاتف جهود الجميع لتقديم الخدمة المطلوبة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

وأوصى المنتدى بأهمية توطين المهن الإسعافية، وزيادة وعي المجتمع بأثرها وقيمتها، والعمل على تطوير التعاون بين المؤسسات الإسعافية المختلفة في دولة الإمارات، لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في الحفاظ على سلامة كل من يعيش على أرض الدولة.

تكامل

أوصى المنتدى بأهمية التكامل الإعلامي والميداني بين المؤسسات الإسعافية في الدولة، وأهمية وضع مجموعة من الشروط والضوابط والمعايير الفنية الخاصة بالإعلام الصحي، وكذلك وضع معايير عملية للإعلام التوعوي، وضرورة تعزيز صورة المسعف الإماراتي المتميز في وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة إسهام الإعلام في دعم المؤسسات الإسعافية، وكذلك تطوير المبادرات التي المعنية برفع الوعي الإسعافي لدى الجمهور.