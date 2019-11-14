25118 مستثمراً مصرياً في 10683 منشأة أعمال بدبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي والتي حصلت عليها «البيان» أن 25118 مستثمراً مصرياً يمتلكون بشكل كامل أو جزئي 10683 رخصة أعمال فاعلة في دبي.

وتضم قائمة المستثمرين المصريين في منشآت الأعمال 2434 مستثمرة و22684 مستثمراً، وبحسب بيانات اقتصادية دبي، تتركز النسبة الأكبر من رخص رجال الأعمال المصريين في النشاط التجاري بواقع 7337 رخصة، بالإضافة إلى 3026 رخصة في الأنشطة المهنية و207 في الأنشطة السياحية و113 رخصة في الأنشطة الصناعية.

وسلّط التقرير على توزيع رخص المستثمرين المصريين حسب المناطق الرئيسية في دبي حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 6401 رخصة ومن ثم منطقة بر دبي 4245 رخصة ومنطقة حتا بواقع 37 رخصة تجارية.

رخص المستثمرين

وأوضح التقرير توزيع رخص المستثمرين المصريين لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 56.30% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة بورسعيد في المرتبة الأولى، تلتها برج خليفة، القرهود، المرر، هور العنز شرق، الخبيصي، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، المرقبات، ونايف.

وتضم قائمة أبرز الأنشطة للمستثمرين المصريين كلاً من: المقاولات وما يتعلق بها، صيانة المباني ، خدمات التنظيف، الاستشارات - الإدارة والمعلومات، مجموعة الملابس الجاهزة، المطاعم والمقاهي، مجموعة الإلكترونيات.