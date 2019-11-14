598 وكالة وشركة وعلامة تجارية مصرية في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت بوابة العلاقات التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات عن أن رصيد الاستثمارات المصرية في الإمارات بلغ 68 مليون دولار بنهاية 2016.

وتضمنت البوابة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد إحصاءات وتقارير عن عدد الشركات والوكالات المصرية في الإمارات حيث تتواجد 502 علامة تجارية مصرية و46 وكالة تجارية و50 شركة مصرية مسجلة في وزارة الاقتصاد وتتوجه الاستثمارات المصرية في الإمارات نحو 8 قطاعات اقتصادية رئيسة وهي الأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.



5 سلع

وأشارت إحصاءات البوابة إلى أن قيمة واردات الإمارات من مصر 2018 بلغت نحو 1.7 مليار دولار استحوذت 5 سلع رئيسة على غالبية سلع الواردات وتمثلت في الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغول بقيمة 93 مليون دولار ثم شاشات عرض مونيتور وأجهزة عرض بروجكتر بقيمة 11 مليون دولار ثم أسلاك وكابلات كهربائية معزولة ب 5 ملايين دولار ثم حمضيات طازجة أو مجففة ب 4 ملايين دولار وشوكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو ب 4 ملايين دولارأما سلع الصادرات فبلغت 93 مليون دولار .