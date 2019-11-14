«صحة أبوظبي» تعتمد معياراً جديداً لخدمات السياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي معياراً جديداً بشأن الحد الأدنى من المتطلبات الواجب على المنشآت الصحية تلبيتها، لتقديم خدماتها للسياح القادمين إلى الإمارة، بغرض الحصول على الخدمات العلاجية.

ويهدف المعيار الجديد إلى ضمان تقديم الإمارة خدمات صحية تتميز بأرقى مستويات الجودة للقادمين إليها من الخارج للعلاج، وبالتالي إرساء مكانة الإمارة على خريطة السياحة العلاجية، بوصفها وجهة رائدة لتقديم أفضل باقات العلاج.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «تضيف أبوظبي، صفحة جديدة في سجل رحلتها نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للسياحة العلاجية».

وبموجب المعيار الجديد، تخضع المنشآت الصحية لحد أدنى من المتطلبات، لتكون جزءاً من برنامج وشبكة السياحة العلاجية التي أطلقتها دائرة الصحة أبوظبي، وتتضمن المتطلبات: الاعتـــمادات العــالمية، إذ يشترط على المنشأة الصحية الحصول على اعتماد عالمي في مجال السياحة العلاجية، وفقاً لقائمة الاعتمادات الموافق عليها من الدائرة في المجال، وتشمل الشروط أيضاً ضرورة وجود سياسات وإجراءات تمكّن المنشأة من الحصول على شكاوى وملاحظات السياح القادمين للعلاج، قبل بدء الرحلة العلاجية، وبعد عودة المريض إلى موطنه.