تأهيل الكوادر البشرية ضرورة لوظائف المستقبل

المصدر: نيويورك، دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أن المهارات أصبحت ضرورة حتمية لتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتهم لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم وتفعيل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة التي أدت بالفعل لظهور واندثار العديد من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك التي انطلقت تحت شعار مستقبل الوظائف: التحليلات والتأثيرات، وذلك على مدار يومي أمس وأول أمس، في مدينة نيويورك الأمريكية.

شراكة

وقال معاليه: تأتي مشاركتنا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والمنتدى، وتفعيل دورنا الرائد في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتطوير منظومة المهارات في المنطقة. ونأمل من خلال هذه الاجتماعات إلى تبادل الخبرات والرؤى وتفعيل المزيد من الشراكات وترسيخ منظومة عمل دولية متكاملة لإيجاد حلول لتحديات مستقبل العمل والوظائف وكيفية الاستفادة من الطاقات البشرية الهائلة في العالم.

خارطة طريق

كما سلط معاليه الضوء على المبادرات الرائدة للإمارات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال استعراض العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والتي تعد أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، إضافة إلى استحداث مجلس الوزراء منصب سفير دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة، وذلك خلال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والتي عقدت بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأبرز دور المنصب الجديد في تعزيز جهود الإمارات ومكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل.