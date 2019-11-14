«كهرباء دبي» تفتتح «أسبوع الصحة والسلامة الثاني عشر»

المصدر: دبي - البيان

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة الثاني عشر»، بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد من كبار الموظفين في الهيئة، وحشد من الزوار.

وتتضمن الفعاليات المقامة في فستيفال سيتي مول - دبي، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، نشاطات تفاعلية مبتكرة ومحاضرات متخصصة وورش عمل تعليمية عن أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وورش عمل للأطفال، وورشة عمل لصنع لوحة دارة كهربائية، وشرحاً لمبادئ الإسعافات الأولية، كما تشتمل الفعاليات على مسابقات وألعاب رياضية وتثقيفية، وجلسة نقاشية عن الكهرباء، وتعرض الهيئة أيضاً منصة للتغذية لاستعراض أبرز النصائح والسبل لضمان التغذية السليمة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة، بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولية مجتمعياً، بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة المهنية والسلامة، بما فيها سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة، لضمان ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعات الهيئة وعملياتها التشغيلية.

كما تحرص على تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول قضايا الصحة والسلامة، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول في العالم.

ويسعدنا دائماً الإقبال الكبير الذي تشهده فعالياتنا، إذ شارك في فعاليات العام الماضي من «أسبوع الصحة والسلامة» أكثر من 9700 زائر، وهذا ما يمدّنا بزخم أكبر لمواصلة جهودنا للارتقاء بمستوى السلامة والصحة بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز شراكاتنا العالمية، ومواكبة كل المستجدات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية عالمياً، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي 2021، بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة».