53 مليوناً أنفقتها «بيت الخير» عبر برنامج «أمان» في 10 شهور

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية بيت الخير أن إجمالي المساعدات التي قدمتها عبر برنامج «أمان» المخصص للمسجلين في كشوفاتها وسجلاتها، بلغ 53.2 مليون درهم منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، في وقت ذكرت فيه أن حجم الإنفاق على المساعدات الصحية بلغ نحو 4.7 ملايين درهم استفاد منها 600 مريض خلال المدة عينها.

ويشمل البرنامج أربعة مشاريع رئيسة، هي: الدعم النقدي الشهري للأسر، والدعم الغذائي الشهري، وأسر الأيتام، وأسر أصحاب الهمم.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إن «أمان» من أهم البرامج الشهرية للجمعية، موضحاً أن مشروع الدعم النقدي الشهري للأسر المحتاجة استحوذ على 37.2 مليون درهم من المجمل العام، فيما بلغ حجم المساعدات النقدية التي قدمت لأسر الأيتام شهرياً نحو 8.5 ملايين درهم، بالإضافة إلى 1.1 مليون درهم قدمتها لأسر أصحاب الهمم، ونحو 6 ملايين درهم دعماً غذائياً شهرياً للأسر.

وأضاف العوضي: «تسعى الجمعية دائماً لاختيار الأسر الأكثر حاجة من بين آلاف الأسر المسجلة في قاعدة بياناتها، والتي تجاوزت 52 ألف أسرة، منها 4194 أسرة مسجلة تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري، حيث تملك الجمعية تكاملاً للبحث الاجتماعي، لتقييم احتياج المعسرين، وتقدير المساعدات اللازمة للنهوض بأوضاعهم».

تفاهم

وفي شأن متصل، وقّعت «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع المستشفى الإماراتي الأوروبي في الشارقة لدعم الأسر والفئات الأقل دخلاً، وجمع التبرعات من أجل المرضى المعسرين.

وقّع الاتفاقية عن المستشفى الدكتور سامر الحسين، رئيس مجلس الإدارة، بينما وقّعها عن الجمعية عابدين العوضي، المدير العام، بحضور عبد الله الأستاذ، مساعد المدير العام، وعلي صالح، نائب رئيس قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتوسيع دائرة الشركاء والداعمين لمشروع «علاج» الذي يقوم على دعم علاج المرضى المقيمين من ذوي الدخل المحدود، وأولئك الذين لا يملكون تأميناً صحياً يفي باحتياجاتهم الطبية والصحية.

وذكر العوضي أن بيت الخير أنفقت منذ مطلع العام حتى نهاية الشهر الماضي 4.7 ملايين درهم، استفاد منها 600 مريض.