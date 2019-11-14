تعاون البلدين يعزز بناء مستقبل أفضل للأجيال

المصدر: دبي - وائل نعيم

تحرص حكومة الإمارات على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الإمارات ومصر في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، وفي إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين جاء توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارات وجمهورية مصر العربية، في مجالات تطوير العمل الحكومي ضمن فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، وجاءت هذه الاتفاقية في إطار ترجمة الرؤى المشتركة عبر تبادل الخبرات والتجارب المهمة والتعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء المتميز والابتكار وغيرها من المجالات.

واستهدف تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر وتبادل الخبرات والمعارف المشتركة مجالات تحسين الحوكمة وتطوير الأداء والتميز والخدمات الحكومية، وتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية للحكومة المصرية، فضلاً عن الاستفادة من التقدم الكبير الذي تحرزه حكومة دولة الإمارات في هذا المجال.

وبدعم ومشاركة من حكومة دولة الإمارات استضافت القاهرة في يوليو 2018 فعاليات مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» الذي مثل الحدث الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي، وذلك تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين الدولتين بهدف بناء نموذج إداري عربي، وجاء المؤتمر في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة في الإمارات لمصر، حيث تناول المؤتمر 3 محاور رئيسية في العمل الحكومي، هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية.

وحرصت حكومتا الإمارات ومصر على ترجمة العلاقة الوثيقة بين البلدين وسعيهما المشترك لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بالقدرات المؤسسية، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطوير أوجه التعاون في المجالات التي تشملها وتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات تعزيز القدرات في عملية تحسين الحوكمة.

وباتت التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير العمل والأداء الحكومي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، محطة إلهام للحكومات حول العالم لتوظيف الابتكار في إيجاد حلول تثري حياة الإنسان وترتقي بالمجتمعات وتسعد أفرادها، ومن هذا المنطلق يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خبرة الإمارات نضعها في خدمة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء حول العالم بهدف تحقيق الرخاء في الدول والاستقرار لشعوبها.

وكان لهذا التعاون الوثيق بين البلدين الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز المهارات الحكومية، وتطوير الأداء، وتشجيع الابتكار ورفع مستوى وتحقيق التميز، وتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية.

وشكل عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، نموذجاً للشراكة المثمرة في تطوير وتحديث العمل والأداء الحكومي في مصر، وعكست الشراكة توجهات قيادتي البلدين وحرصهما على دعم التعاون العربي المشترك.

وانعكست جهود فرق العمل الإماراتية المصرية المشتركة في دعم وتعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، وترسيخ الشراكات الفاعلة في مجالات الإدارة وتحديث العمل الحكومي بما يحقق الخير والتطور، ويعزز الجهود في بناء مستقبل أفضل للأجيال.

إنجازات

ولعل أبرز المحطات في هذه الاتفاقية زيارة وفد حكومي إماراتي ضم معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، واستقبلهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، وجاء الاجتماع في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة القاهرة، بالتزامن مع مرور عام على تفعيل اتفاقية الشراكة في تحديث العمل الحكومي، بهدف متابعة التطورات في مجالات التعاون المشترك، وما تم إنجازه، واستعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة من الشراكة، وتم تحقيق العديد من الإنجازات والمحطات المهمة، كان أبرزها عقد النسخة الأولى من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، ثم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات، وتم تدريب نحو 1000 موظف من الحكومة المصرية على مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي من خلال 8 ورش تدريبية.

نظمت حكومة دولة الإمارات في يونيو 2019 ورشة عمل متخصصة لبناء قدرات ألف موظف حكومي في مصر في مجالات الابتكار، في خطوة هادفة لتحويل مفهوم الابتكار إلى ثقافة مؤسسية فعالة ودائمة في القطاعات الحكومية المختلفة، وجاءت الورشة في إطار الخطط التنفيذية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وبهدف العمل على بناء القدرات البشرية والتطوير المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بما يعزز جودة حياة المجتمع، خاصة وأن للابتكار دوراً محورياً في التحديث الحكومي، يقوم على توليد الأفكار الخلاقة وتطبيقها عملياً، بما يسهم في تسريع عمليات تقديم الخدمات الحكومية.