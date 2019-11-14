جامعة أبوظبي تهدي أبطال التحدي منحاً دراسية

كما في مواسمه الماضية، لم يخل حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي، في موسمه الرابع من المفاجآت الجميلة، التي تعزز من الشغف نحو القراءة، فقبيل الإعلان عن الفائز بلقب بطل التحدي، أعلنت جامعة أبوظبي، عن تقديمها منحاً دراسية لكل المتأهلين إلى التصفيات النصف نهائية في التحدي والبالغ عددهم 16 طالباً، وهو ما أكده الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، في حديثه مع «البيان»، حيث قال: «بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، وقعنا أخيراً اتفاقية تعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتقديم 16 منحة دراسية لكل المتأهلين في تحدي القراءة العربي الـ 16، حيث بإمكانهم الاختيار من بين 40 تخصصاً تقدمها الجامعة بفرعيها الواقعين في أبوظبي والعين».

وأشار إلى أن هذه المنحة ستبقى مستمرة حتى 10 دورات مقبلة.

تعاون

وأعرب بن حرمل عن سعادته بهذا التعاون، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته لهذه المبادرة.

وقال: «نشكر صاحب السمو نائب رئيس الدولة على هذه المبادرة الهادفة إلى غرس روح المعرفة وحب القراءة لدى الطلبة والشباب العربي، ونحن سعداء جداً بهذه المشاركة، التي ستمكننا من المساهمة في رفعة ورعاية الشباب العربي أينما وجد».