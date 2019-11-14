أميرة نجيب: أحلم أن أرى بطل التحدي من مصر في دورة قادمة

تسلحت بالأمل، بعد أن حذفت كلمة «مستحيل» مـن قاموسها، لتواجه بكل بسالة، ظاهرة عزوف الطلبة عن القراءة، فكان لجهودها أثــر واضح في الأرض، بعد أن قادت بنفسها عقد العديد مـن ورش العمل التي هدفت إلى تحفيز الطلبة على القراءة، وتعزيزها لديهم عبر جعلها عــادة يومية، لا يستطيعون التخلي عنها، فكان جزاؤها أن كرمتها «دار الحــي» بجائزة أفضل مشرف متميز، إنها المصرية أميرة محمد نجيب، التي كان لها من اسمها نصيب، بعد أن تربعت على عرش المركــز الأول، متفوقة على نحو 99 ألف مشرف ومشرفة، خاضوا معها رحلة التحدي.

تميز

في سبتمبر 2018، ومع بدء العام الدراسي في جمهورية مصر العربية، أطلقت أميرة محمد نجيب العنان لأشرعتها، لتبحر في محيط تحدي القراءة العربي، وذلك وفق ما قالته لـ«البيان»، مشيرة إلى أنها مشرف متميز على مستوى محافظة القاهرة فقط، وهي من ضمن 27 محافظة مصرية مشاركة في التحدي. وقالت: «كنت مسؤولة خلال الموسم الحالي عن نحو 1.5 مليون طالب مشارك في التحدي، أي بنسبة 93% من إجمالي طلبة القاهرة».

وأشارت إلى أنها سعت جاهدة إلى تحفيز الطلبة على المشاركة في التحدي من خلال ورش العمل التي عقدتها والتي بينت خلالها أهمية القراءة، وما الذي يمكن للطالب أن يحصل عليه من خلال القراءة.

ورش عمل

ولتحقيق أهدافها، بادرت أميرة إلى إقامة ورش عمل للطلبة. وقالت: «كان الهدف من الورش، هو توضيح أهمية القراءة، والهدف منها، وما الذي يمكن إنجازه على هذا الصعيد، وخاصة أن معظم الطلبة كانوا ملتزمين فقط قراءة كتب المنهاج الدراسي، ولا يقومون بقراءة أي شيء خارجه»، وأشارت أميرة إلى أن تحدي القراءة العربي، قد ساهم في رفع نسبة القراءة في المجتمع المصري.

وقالت: «ارتفاع نسبة القراءة بلا شك سيساعدنا على تخريج جيل مثقف قادر على دعم المجتمع وتطويره، والأخذ به نحو مستويات أفضل»، ونوهت بأن تحدي القراءة العربي خلال مواسمه الأربعة استطاع أن يحدث فرقاً واضحاً على الأرض، بدليل ارتفاع الأعداد المشاركة فيه والتي وصلت إلى 13.5 مليون طالب عربي.

إقناع

وبينت أميرة أن أبرز التحديات التي واجهتها خلال رحلة عملها مع التحدي، تمثل في إقناع الطلبة، وخاصة أبناء السن الصغيرة، بأهمية القراءة.

وقالت: «يمكنني القول إنني نجحت في هذه المهمة بفضل دعم زملائي الذين ساندوني في ذلك»، ليظل حلم أميرة الأبرز متمثلاً في رؤية بطل لتحدي القراءة العربي من مصر في إحدى الدورات القادمة. وقالت: «حصول أحد أبناء مصر على لقب تحدي القراءة العربي، أحد أحلامي التي سأسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة».