تحدي القراءة العربي يحيي روح الـشغف بالمعرفة لدى الأجيال

المصدر: متابعة- غسان خروب

مستقبل واعد، أبطاله نوابغ صغار، وضعوا الكتاب على رأس أولوياتهم، بعد أن شاركوا في تحدي القراءة العربي، الذي حلّق، أمس، بأحلامهم في عنان السماء، راسماً الفرح على وجوه الجميع، بتتويج الطالبة هديل أنور بلقب بطل التحدي في موسمه الرابع، الذي استطاع أن يستقطب فيه 13.5 مليون طالب عربي، جعلوا من القراءة عادة يومية لهم، ليبدو ذلك إحدى ثمار التحدي الذي بدأ يؤتي أكله، وهو ما تجسد أمس، عبر المنافسة التي استضافتها خشبة مسرح دبي أوبرا، التي كانت شاهدة على دموع الفرح التي غطت وجوه أبطال التحدي الذين خاضوا، خلال الفترة الماضية، منافسات حامية الوطيس، أملاً بالظفر بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي تحول إلى أكبر مشروع معرفي عربي، والذي أعاد ربط الكثير من أبناء الأجيال الحالية في المهجر، مع أوطانهم العربية، التي تغربوا عنها.

بلغة فصيحة وبردود مقنعة للغاية، أطل الخمسة الأوائل الذين مثلوا السودان والكويت والمغرب وتونس والسعودية، حيث ارتفعت حدة المنافسة بينهم، لينالوا في كل مرة تصفيقاً حاراً، من الجمهور العربي الذي تابعهم على الهواء مباشرة، في الحلقة الثامنة والأخيرة من برنامج تحدي القراءة العربي.

في موسمه الرابع، أكد تحدي القراءة العربي سيره في خطّه الصحيح، راسماً لنفسه مساراً تصاعدياً، متجاوزاً بذلك الصعاب كافة، ليشكّل نهضة ثورية معرفية، حفزت ملايين الشباب العربي إلى القراءة، وأحيا فيهم روح الشغف بالعلم والمعرفة، وها هو التحدي في موسمه الرابع يضيف عملاقاً عربياً رابعاً إلى قائمة عمالقته الذين توجوا باللقب، خالقاً منهم قدوة حسنة تنظر إليها الأجيال العربية المقبلة بكل اقتدار.