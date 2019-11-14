ماجدة الرومي: شكراً محمد بن راشد .. أنتـم الحاضـر الذي يسبق المستقبل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بصوت ندي، تسلل بكل دفء إلى قلوب الجمهور، شدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أغنية «الأرض ستبقى عربية»، لتنال عنها تصفيقاً حاراً حلق بها في فضاء دار الأوبرا، ماجدة الرومي عبر بعد الانتهاء من أداء فقرتها في الحفل، عن سعادتها بمشاركتها في التحدي.

وخاطبت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقولها: «أنا سعيدة جداً بأن أشارك معكم هذه الورشة الثقافية المهيبة، وهي تحدي القراءة العربي».

وأضافت: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنتم تضمون إلى قلبكم أولادنا القادمين من العالم العربي كله، وتضمون إلى قلبكم مستقبل الوطن العربي، صاحب السمو، أنتم تمدون يدكم لتعمروا وتبنوا وترفعوا البناء، في الوقت الذي نرى فيه مئات الأيادي في العالم العربي تسعى إلى التدمير والتخريب».

وواصلت: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا أستطيع أن أعبر بكلماتي عن تقديري واحترامي، واحترام الكل لكم، أشكركم باسم الإنسان، وباسم أخوتنا وأهلنا الذين جاؤوا من لبنان وكل العالم العربي».

وتابعت: «من يعيشوا بينكم يشعروا بأنهم يعيشون في بيوتهم، نشكركم صاحب السمو، باسم الثقافة والفنون الجميلة، وباسم الأمن والأمان، وباسم هذه الواحة الجميلة، الموجودون نحن فيها، وباسم الأرض وهويتنا، وباسم الازدهار والرفاهية، ونتمنى لكم دوام عزكم وعز شعبكم الحبيب»، واختتمت الرومي حديثها بالقول: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنتم باقون اليوم وكل يوم، وأنتم الحاضر الذي يسبق المستقبل بـ 100 عام»، مؤكدة أن «دبي عاصمة المستقبل».