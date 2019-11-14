«المعاشات»: رعاية صندوق الهيئة مسؤولية أفراد المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن رعاية صندوق هيئة المعاشات مسؤولية ليس منوطة فقط بهيئة المعاشات وإنما مسؤولية كافة أفراد المجتمع خاصة المشتركين باعتبار أن صندوقها هو صندوق للأجيال الحالية والمقبلة، وأنه في الأساس من المواطن وإلى المواطن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذتها الهيئة مؤخراً في مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بمقر أكاديمية اتصالات في دبي، حيث حضرها موظفو المجموعة ورؤساء الأقسام وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين، وعبدالله باقر من وحدة الاشتراكات.

وبدوره أشاد يونس عبدالعزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة بالجهود التوعوية التي تقدمها هيئة المعاشات وقال: «نحرص على توفير بيئة معلوماتية تثري تجارب الموظف وتكسبه المزيد من الخبرة في التعامل مع كافة معطيات الحياة العملية واتخاذ التدابير والقرارات التي تخدمه وأسرته في المستقبل، كما نحرص على تقديم كافة أوجه التحفيز في بيئة العمل لتمكين الموظفين من الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة واستثمار خبراتهم في إثراء تجربة العمل الوطني بالدولة، والاستفادة في نفس الوقت بكافة الامتيازات التأمينية التي يوفرها صندوق التقاعد الاتحادي».

ومن جانبه أكد محمد صقر الحمادي، مدير وحدة سعادة المتعاملين، خلال الورشة أن أكبر التحديات التي تواجه الهيئة هو التقاعد المبكر، وفي هذا السياق أكد أن أهداف الهيئة تنسجم تماماً مع توجهات الحكومة نحو إبقاء المواطن على رأس عمله لأطول فترة ممكنه، مؤكداً أن قانون المعاشات من أسخى القوانين في العالم، حيث يمنح المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب الاشتراك، وهو ما لا يتوفر غالباً في أي صندوق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المؤمّن عليه قد يحصل على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى إذا تعرض لوفاة بسبب الإصابة في العمل حتى لو قضى في التأمين يوماً واحداً، كما أن الاشتراك الذي يتم استقطاعه من المؤمّن عليه في عام 20% يقابله منافع للمؤمّن عليه 34%، وبالتالي فإنه وبحسابات المكسب والخسارة تتكلف الهيئة 14% إضافية لحساب المؤمن عليه، غير الهيئة لا تنظر للموضوع وفق هذا المبدأ لأنها ترى أن صندوقها هو صندوق تكافلي يجمع المؤمن عليهم تحت مظلة واحدة بما يمّكن الجميع من الحصول على أفضل الامتيازات، التي يضمن بقاءها استمرار المؤمن عليهم في الخدمة لفترة أطول.

وأوضح أن التقاعد المبكر كما هو خطر على صندوق الهيئة خطر أيضاً على المؤمن عليه، لأن المعاش التقاعدي يُربط بمجرد خروج المؤمن عليه إلى التقاعد، ومع ارتفاع مستوى المعيشة يواجه المؤمن عليه تحدياً بعدم تلبية المعاش لتكاليف الحياة، ما يضطره إلى البحث عن عمل من جديد.