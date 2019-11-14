«نبضات» تفوز بجائزة التمكين المجتمعي الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

أضافت هيئة الصحة بدبي جائزة جديدة إلى رصيد جوائزها العالمية المرموقة، بحصولها على جائزة التميز ضمن فئة التمكين المجتمعي الآسيوية، عن المبادرة الطبية الإنسانية العالمية «نبضات» التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك خلال المؤتمر الآسيوي لإدارة المستشفيات، الذي عقد، مؤخراً، بالمركز الوطني للمعارض بمدينة هانوي بفيتنام.

وجاء الفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى بعد منافسة شديدة مع 500 متنافس من 129 مستشفى يمثلون 17 دولة من مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يعزز الإنجازات التي حققتها المبادرة «نبضات».

وتُعد «نبضات» واحدة من أهم المبادرات الخيرية الطبية المتخصصة على الصعيد الدولي، ويقوم عليها فريق متخصص من نخبة أطباء الهيئة يقوده الدكتور عبيد الجاسم رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي.

أبعاد

وأكد معالي حمــيد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مبادرة «نبضات»، انطلقت بأهدافها وأبعادها الإنسانية، لتكون في قمة المبادرات الطبية وفي مقدمة العمل الخيري على الســـاحة الدولية، موضحاً أن تخفيف آلام طفل وعلاجه وإنقاذ حياته، هـــو مـــن الأعمال النبيلة عظيمة الأثر.

وقال: إن المبادرة ينفذها فريق طبي متخصص من خيرة الأطباء وأكفأ الكوادر، وإن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعاً في دعم الفريق لإتمام رسالته وواجباته التي يحملها تجاه أطفال يحلمون بالحياة ويأملون العيش بشكل طبيعي، من دون هذه الأمراض أو التشوهات التي تصيب قلوبهم.