نيابة دبي تحاضر بموظفي «دبي للإعلام» عن «الجرائم الإلكترونية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

نظمت النيابة العامة في دبي بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة دبي للإعلام صباح أمس محاضرة قانونية بعنوان الجرائم الإلكترونية الاستخدامات الصحيحة والسليمة لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المعلوماتية ونشر الأخبار في تليفزيون دبي» وذلك بهدف نشر التوعية القانونية بشأن هذا النوع من الجرائم بين موظفي مؤسسة دبي للإعلام بكافة قطاعاتها.

وقدم الورشة المستشار الدكتور خالد الجنيبي رئيس نيابة بنيابة ديرة، واستعرض عدداً من المحاور وأهمها التعريف بالجريمة الإلكترونية وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، واستعرض عدداً من الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012م، وكذلك بيان الإجراءات القانونية في تقديم الشكوى بشأن الجرائم الإلكترونية مع بيان إجراءات التحقيق.

أوجه الاحتيال

وأشار الجنيبي في المحاضرة إلى أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تطورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، في ظل التطور التقني المستمر وأنه ما زال هناك العديد من الضحايا الذين يصدقون العروض الوهمية والربح المبالغ فيه.

وتطرق الجنيبي خلال المحاضرة إلى ارتفاع أعداد القضايا التي تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت أسماء الشرهان نائب المدير التنفيذي بقطاع الإذاعة والتليفزيون بمؤسسة دبي للإعلام درعاً وشهادة شكر وتقدير للنيابة العامة في دبي لجهودها في نشر التوعية القانونية.